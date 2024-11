POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Plau am See - 44-jährige Fahrzeugführerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Moped

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Plau am See (ots) -



Die Polizei in Plau am See hat im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 44-jährigen PKW-Fahrerin sowie eines 16-jährigen Mopedfahrers vom 06.11.2024 u.a. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



Anhand der bisherigen Erkenntnisse der eingeleiteten Ermittlungen habe die Fahrerin des BYD gegen 17:25 Uhr die Seestraße in Richtung der Plauer Innenstadt befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die im Ort wohnhafte Frau in den Gegenverkehr geraten und hier mit der ihr entgegenkommenden Simson kollidiert. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzten der 16-jährige Mopedfahrer sowie dessen 8-jähriger Mitfahrer.



Laut aktueller Erkenntnisse habe der 8-Jährige eine Oberschenkelfraktur erlitten. Zum Verletzungsbild des jugendlichen Fahrers liegen keine Angaben vor. Beide Geschädigte sind zur weiteren medizinischen Versorgung in die Krankenhäuser Plau und Schwerin gebracht worden.



Der entstandene Sachschaden wird anhand einer ersten Schätzung mit mehreren Tausend Euro beziffert. Die sich nun anschließenden Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, obliegen der Kriminalpolizei.



