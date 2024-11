POL-HRO: Unbekannte stehlen Harley-Davidson in Lützow

Lützow - Landkreis NWM (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in eine Garage eingebrochen sind und dort ein Motorrad entwendet haben.



Offenbar sind der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von 02. bis 05. November 2024 gewaltsam in die Garage, die sich innerhalb des Garagenkomplexes in der Dorfmitte befindet, eingedrungen. Ein Damenrad sowie ein Motorrad der Marke Harley-Davidson nahmen die Unbekannten mit und verursachten damit einen Gesamtschaden von circa 28.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch bezüglich einer vor dem Garagentor platzierten blauen Wassertonne bittet die Polizei um Hinweise. Woher stammt diese Tonne? Wann wurde sie gegebenenfalls entwendet? Hinweise nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



