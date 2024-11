POL-HRO: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Schwerin (ots) -



Mit einem Atemalkoholwert von 2,07 Promille stellte die Polizei heute Nacht einen Autofahrer, der in der Altstadt von Schwerin mit seinem VW Golf unterwegs war. Auslöser für die Verkehrskontrolle des 34-jährigen in Ludwigslust wohnenden Tunesiers war das unerlaubte Befahren des Marienplatzes. Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr stellte die Polizei den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste daraufhin eine Blutprobenentnahme.



