POL-NB: Fahrrad sucht Besitzer

Diese Einzelteile eines Fahrrads konnten bisher keinem Besitzer zugeordnet werden. Am 1. November hatten Röbeler Polizisten auf Streife den Rahmen und die abmontierten Räder in der Nähe der Bushaltestelle Friedrichshof (Melz) bei Röbel gefunden. Die Kripo hat die offenen Diebstahlsanzeigen von Rädern geprüft und bisher keinen passenden Treffer finden können.



Das Rad ist von der Marke Bulls, Modell Bulls Crosstail Street.



Wer sein Rad nun wiedererkennt, meldet sich bitte im Polizeirevier Röbel unter 039931/8480, um die weiteren Schritte zu besprechen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell