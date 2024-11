POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in Rustow

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 06.11.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Ortschaft Rustow ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die drei Fahrzeuge hintereinander die B194 in Richtung Loitz. Als die 19-jährige polnische vorausfahrende Fahrerin eines Zulieferfahrzeuges auf der Fahrbahn halten wollte, wurde dies durch einen 39-jährigen deutschen Audifahrer zu spät wahrgenommen.



Infolgedessen fuhr der Audi zunächst auf einen zwischen ihm und dem Zulieferfahrzeug befindlichen Renault auf und schob diesen auf das Heck des Zulieferfahrzeuges. Die jeweils 66-jährigen deutschen Insassen des Renaults wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Audi und der Renault waren nicht mehr fahrbereit.



Die Bundesstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro.



