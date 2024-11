POL-HRO: Mann durch Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Dienstagabend ein Mann im Stadtteil Großer Dreesch durch einen Hund leicht verletzt worden sein soll.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Hund des 69-jährigen Geschädigten - ein brauner Chihuahua - gegen 21:45 Uhr in der Von-Stauffenberg-Straße plötzlich von einem anderen Hund angegriffen und verletzt worden. Beim Versuch, den Angriff zu unterbinden, sei auch der ukrainische Hundehalter gebissen und leicht verletzt worden. Anschließend habe sich die Halterin des anderen Hundes mit ihrem Tier in Richtung Friedrich-Engels-Straße entfernt.



Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben: blonde, lange Haare, ca. 167-175cm groß, gekleidet mit einem dunklen, langen Mantel sowie einer dunklen Kopfbedeckung. Bei ihrem Hund soll es sich um einen Schäferhund handeln.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Hund bzw. der Hundehalterin machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



