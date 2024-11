POL-HST: Jugendlicher geht Rot über Ampel und wird von Fahrzeug erfasst

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 6. November 2024, kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Greifswalder Chaussee in Stralsund.



Eine 69-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Mercedes befuhr die Greifswalder Chaussee aus Richtung Altstadt kommend in Fahrtrichtung Andershof.



Auf Höhe einer Fußgängerampel überfuhr die 69-Jährige den Bereich der Ampel, obwohl diese augenscheinlich "Gelb" zeigte.

Im selben Moment wollte ein 14-jähriger deutscher Fußgänger die Fahrbahn überqueren, obwohl die Ampel offenbar "Rot" zeigte. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen dem jugendlichen Fußgänger und dem PKW.



Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell