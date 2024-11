POL-HRO: Polizei nimmt Drogendealer auf frischer Tat fest

Schwerin (ots) -



Bereits am Sonntag konnten in Schwerin 2 Beschuldigte vorläufig festgenommen werden, nachdem sie offenbar mit Drogen handelten. Eine Zeugin beobachtete gegen 14:20 Uhr drei männliche Personen im Stadtteil Mueßer-Holz, die sich auffällig verhielten und informierte die Polizei. Umgehend eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin gelang es trotz Fluchtversuch 2 Männer am Keplerplatz festzunehmen. Bei einer Durchsuchung wurden bei den 21- und 32-jährigen Tunesiern dutzende kleine Tütchen mit Betäubungsmitteln (u.a. Haschisch, Marihuana, Amphetamine und Kokain) aufgefunden. Außerdem hatte der 21-Jährige Bargeld in szenetypischer Stückelung in Höhe von 805 Euro dabei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der bis dahin in Haft befindliche 21-jährige Angeklagte bereits am Dienstag im sogenannten beschleunigten Verfahren durch das Amtsgericht Schwerin zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt. Darüber hinaus wurde das mitgeführte Bargeld sowie die aufgefundenen Betäubungsmittel und Cannabis eingezogen und ihm die Verfahrenskosten auferlegt. Auch der 32-jährige Beschuldigte muss sich im Folgenden einem Strafverfahren wegen Handel mit Betäubungsmittel stellen.



