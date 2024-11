POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B111 zwischen Koserow und Kölpinsee - Aktualisierung

Insel Usedom (ots) -



Gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der B111 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen kam es aus Richtung Koserow kommend in Fahrtrichtung Kölpinsee auf Höhe der Einmündung zum Herrenberg zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, alle Beteiligten konnten die Fahrzeuge verlassen.



Derzeit laufen die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.



Der Verkehr wird derzeit von der B111 in beiden Fahrtrichtungen durch Loddin geleitet. Es ist mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.



