POL-HRO: Hinweis bringt Polizei auf die Spur eines 35-jährigen Tatverdächtigen

Am Sonntag, den 03.11.2024, erhielt die Polizeiinspektion Rostock gegen 11:30 Uhr durch einen Zeugenhinweis auf gelagerte Betäubungsmittel und mutmaßliches Diebesgut in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Blockmacherring in Groß-Klein.



Erste Ermittlungen im Wohnhaus ergaben, dass die gelagerten Gegenstände einem 35-jährigen, polizeibekannten Rostocker zugeordnet werden konnten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten weitere Betäubungsmittel, illegale Waffen, Pyrotechnik sowie eine erhebliche Menge an vermeintlichem Diebesgut, darunter gestohlene Schlüssel, Kennzeichen und Fahrradteile.



Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der deutsche Tatverdächtige zudem Widerstand. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und ihn fesseln Es wurde niemand verletzt.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat gegen den Tatverdächtigen nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Die aufgefundenen Gegenstände wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin intensiv und prüft Verbindungen zu weiteren Straftaten.



