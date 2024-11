POL-HRO: Polizeieinsatz am Platz der Jugend in Schwerin

Schwerin (ots) -



Durch einen Zeugenhinweis wurde die Schweriner Polizei am heutigen Mittwoch gegen 12 Uhr über eine augenscheinlich leblose Person am Platz der Jugend informiert. Die hinzugerufenen Rettungskräfte verbrachten den 36-jährigen Deutschen ins Schweriner Klinikum, wo er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb.



Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse deuten auf einen medizinischen Notfall hin.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell