POL-HRO: Anhänger auf der A24 mit über 100 Prozent überladen

In der Nacht zu Mittwoch konnte auf der A24 ein Fahrzeuggespann aus Transporter und Anhänger gestoppt werden, dessen Anhänger mehr als doppelt so viel wog wie zulässig. Die Fahrzeugkombination fiel den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe gegen Mitternacht auf der A24 Höhe Parkplatz Stolpe (Fahrtrichtung Berlin) auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde das Gespann auf einer naheliegenden Wiegestation bewogen. Der mit 2 PKW-Limousinen beladene Anhänger brachte bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.000 kg ein stolzes Gewicht von 4.120 kg auf die Waage. Gegen den 55-jährigen rumänischen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er musste vor Ort ein Bußgeld von über 850 Euro entrichten. Nachdem ein PKW vom Anhänger abgeladen wurde, durfte er seine Fahrt Richtung Osten fortsetzen.



