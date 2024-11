POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen späten Dienstagnachmittag zu einer Raubstraftat in der Ziolkowskistraße im Stadtteil Mueßer Holz gekommen sein soll.



Nach derzeitigem Stand der laufenden Ermittlungen soll der deutsche Geschädigte zunächst von unbekannten Tätern zu Boden gebracht und anschließend seines Portmonees beraubt worden sein. Der 63-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.



Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tatgemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder - 4720 sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell