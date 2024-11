POL-HRO: Betrug zum Nachteil eines älteren Ehepaares im Hansaviertel

Rostock (ots) -



Am Dienstag, den 5. November 2024, wurde ein älteres Ehepaar in Rostock Opfer eines betrügerischen Diebstahls. Gegen 10:30 Uhr klingelte eine männliche Person bei den deutschen Rentnern in der Bremer Straße im Hansaviertel. Der Täter, der sich als Verkäufer ausgab, bot dem 83-jährigen Mann und seiner 86-jährigen Ehefrau vermeintlich mehrere Gegenstände zum Kauf an.



In gutem Glauben und ohne Verdacht zu schöpfen, ließen die beiden Senioren den Mann in ihre Wohnung. Während des Gesprächs holten die Geschädigten ihr Erspartes hervor. Diese Gelegenheit soll der Täter ausgenutzt haben, zugegriffen und das Bargeld entwendet haben. Unmittelbar danach verließ der Mann fluchtartig die Wohnung.



Die Polizeiinspektion Rostock sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat hilfreich sein könnten. Vielleicht hat der Tatverdächtige bei weiteren Personen versucht Zutritt in die Wohnung zu erhalten. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und appelliert insbesondere an ältere Bürgerinnen und Bürger, bei fremden Personen Vorsicht walten zu lassen und keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei.



