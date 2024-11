POL-NB: Einbruch in Garagenkomplex

Demmin (ots) -



Am Nachmittag des 05.11.2024 wurden der Demminer Polizei mehrere Einbrüche im Garagenkomplex der Deutsch-Kroner-Straße gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom Nachmittag des 04.11.2024 bis zum Nachmittag des Folgetages insgesamt acht Garagen angegriffen und sieben davon erfolgreich geöffnet. Was und ob die Täter Gegenstände aus den Garagen entwendet haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 800EUR. Die Eigentümer der Garagen konnten ermittelt und im Anschluss durch die Kollegen informiert werden.



Die Polizei hat die Anzeige wegen Schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen. Wer etwas in dem Bereich der Garagen in der Deutsch-Kroner-Straße im oben genannten Tatzeitraum wahrnehmen konnte, meldet sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



