POL-ANK: Autofahrer wird schwarz vor Augen - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Greifswald

Vermutlich aufgrund eines Schlaganfalls bei einem 60-jährigen Autofahrer kam es heute Morgen (06.11.2024) gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden.



Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde einem 60-jährigen Fahrer eines Pkw Ford schwarz vor Augen, als er die Anklamer Straße aus Richtung Elisenpark kommend in Richtung Kreuzung Koitenhäger Landstraße befuhr. Dabei fuhr der 60-Jährige zunächst in den Gegenverkehr, bevor er an der Kreuzung Anklamer Straße/Koitenhäger Landstraße nach rechts von der Geradeausspur abkam und dort zunächst einen Pkw Seat streifte, an dessen Steuer eine 46-jährige Fahrerin saß. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre vier Kinder, die ebenso wie die Mutter unverletzt blieben. Nachdem der Unfallverursacher den Seat gestreift hatte, kollidierte er ebenfalls auf der Rechtsabbiegespur mit dem Mercedes-Benz Vito eines 53-Jährigen.



Bei dem Unfall wurde der 60-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und mit Verdacht auf Schlaganfall in die Universitätsklinik Greifswald gebracht. Dort wurde aufgrund der festgestellten körperlichen und geistigen Mängel sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Ford des Unfallverursachers und der Seat der 46-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Anklamer Straße für ca. 90 Minuten zu Verkehrsbehinderungen.



Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



