POL-NB: Angeleinter Hund beschädigt mehrere Autos

Am frühen Abend des 05.11.2024 wurde der Polizei in Neubrandenburg ein etwas anderer Einsatz in der Oststadt gemeldet. Auf einem Parkplatz in der Kopernikusstraße sorgte ein angeleinter Hund für Aufsehen. Der Vierbeiner zog einen Fahrradständer, an den er angeleint wurde, hinter sich her und beschädigte dadurch drei Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Die eingesetzten Beamten konnten den Hundehalter ausfindig machen. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg unterstützen beim Personalienaustausch zwischen den betroffenen Fahrzeughaltern und dem Hundebesitzer und konnten im Anschluss ihre Streifenfahrt fortsetzen.



