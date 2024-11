POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Stralsund (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Stralsund die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.



Der Polizei in Stralsund wurde bereits am 8. August 2024 angezeigt, dass einer 62-jährigen deutschen Geschädigten ein Dokumentenmäppchen aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde. Die Tat hat sich am 6. August 2024 gegen 13:30 Uhr in einem Hausflur eines Wohnhauses ereignet.

Mit einer abhandengekommenen EC-Karte wurde im Anschluss an den vermeintlichen Diebstahl unberechtigt an einem Geldautomaten der Sparkasse in Stralsund, Knieper-West Geld abgehoben.



Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.



Der männliche Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:



- dunkle Haare, dunkler Oberlippenbart,

- normale Statur,

- zur Tatzeit bekleidet mit einer knielangen grauen Short,

schwarzem T-Shirt mit weißem Aufdruck, weißen Sneakers und einem

grauen Basecap mit gelbem Aufdruck.



Er führte einen bordeaux-grauer Rucksack mit sich.



Das Bild der gesuchten Person ist hier zu finden: https://tinyurl.com/228fhlzr.



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier (03831 28900), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell