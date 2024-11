POL-HST: Einbruchsserie in Grimmen - Polizei bittet um Mithilfe

Grimmen (ots) -



In der Zeit von 02. November 2024, 11:30 Uhr bis zum 03. November 2024, 11:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Firma "Am Rauhen Berg" und brachen in das Geschäftsgebäude ein. Ein Tresor wurde angegriffen und der Inhalt entwendet. Die Gesamtschadenshöhe (Stehl- und Sachschaden) wird auf etwa 2.650 Euro geschätzt.



In der Zeit vom 02. November 2024, 15:00 Uhr bis zum 03. November 2024, 11:00 Uhr wurde bei dem Zustellpunkt der Deutschen Post ein weiterer Einbruch festgestellt. Auch hier hatten es die Täter auf einen Tresor abgesehen. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro, der Stehlschaden konnte noch nicht beziffert werden.



In der Zeit vom 01. November 2024, 13:45 Uhr bis zum 04. November 2024, 02:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle, im gleichen Gewerbegebiet in Grimmen. Auch hier war der Tresor Ziel der Einbrecher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Stehlschaden ist bislang ebenfalls noch unbekannt.



In der Zeit vom 01. November 2024, 16:00 Uhr bis zum 04. November 2024, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma im Grimmener Kaschower Damm ein und verschafften sich ebenfalls Zutritt in das dortige Firmengebäude. Der dort befindliche Tresor war mutmaßlich ebenfalls Ziel der Täter.



Zwischen dem 30. Oktober 2024, 16:45 Uhr und dem gestrigen 04. November 2024, 08:00 Uhr, wurde auch in das Metallpresswerk am Rauhen Berg in Grimmen nach ähnlichem Muster eingebrochen.

In allen Fällen kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und sicherte die Spuren an den Tatorten. Es wurden Anzeigen wegen des Verdachtes des Diebstahls, des Bandendiebstahls und des Verdachtes der Sachbeschädigung aufgenommen.



Die Polizei ruft zur Mithilfe und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



