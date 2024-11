POL-HRO: Korrektur: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Neu Zippendorf

Schwerin (ots) -



Die Pressemeldung unter dem Titel "Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Neu Zippendorf" - Link https: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5902118 - muss korrigiert werden:



Der mitgeteilte Sachverhalt ereignete sich an einem Sonntagabend, d. 27.10.2024.



