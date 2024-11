POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Neu Zippendorf

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Auseinandersetzung geben können, die sich bereits am Abend des 27.10.2024 im Stadtteil Neu Zippendorf ereignet haben soll.



Wie der Polizei erst Tage später bekannt wurde, soll es am Freitagabend gegen 19:30 Uhr im Bereich der Perleberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei kleineren Personengruppen gekommen sein. Zeugenberichten zufolge war dabei auch ein lautes Knallgeräusch zu hören. Informationen zu den beteiligten Personen oder möglichen Verletzungen liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei konnte jedoch Spuren am Tatort sichern.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell