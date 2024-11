POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffito an Tessiner Tankstelle

Landkreis Rostock/ Tessin (ots) -



Ein bislang unbekannter Täter hat nach vorliegenden Erkenntnissen im Schutz der Dunkelheit die Fläche eines als Lager genutzten Containers einer Tessiner Tankstelle besprüht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.



Am Morgen des 04.11.2024 wurde eine Angestellte der Tankstelle auf das Graffito aufmerksam und informierte die Polizei. Anhand der Aufnahmen einer vor Ort installierten Videoüberwachungsanlage konnte die Tat videografiert und die Aufzeichnungen durch durch die Polizei sichergestellt werden. Das Graffito mit inhaltlichem Bezug zur Fußballszene bedeckt in etwa eine Fläche von zehn Quadratmetern.



Der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit mindestens 500 Euro beziffert.



