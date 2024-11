POL-HST: Aus Spaß wurde Ernst

Dettmannsdorf (ots) -



Am Abend des Montags, dem 4. November 2024, wurde die Polizei gegen 21:30 Uhr zur Tankstelle nach Dettmannsdorf gerufen. Vorausgegangen war offenbar eine Bedrohung durch einen 50-jährigen Deutschen gegen eine 40-jährige deutsche Tankstellenmitarbeiterin.



Ursprünglich wollte der 50-Jährige wohl Bier in der Tankstelle kaufen, betrat diese aber mit der Androhung eines Überfalls in Anlehnung an einen Sketch von Dieter Hallervorden. Der 50-Jährige verstand das als Scherz, die Tankstellenmitarbeiterin nicht und wies den Mann darauf hin, dass sie derartige Aussagen unpassend fände. In der weiteren Folge drohte der 50-Jährige offenbar wieder mit einem Raub, sodass die Frau ihn bat, die Tankstelle zu verlassen. Sie teilte ihm außerdem mit, dass sie ihm kein Bier verkaufen werde. Daraufhin wurde die 40-Jährige durch den Mann offenbar beleidigt. Er verließ die Tankstelle als Beifahrer eines PKW Volkswagen.



Kurze Zeit später kehrte der PKW zurück, hielt vor der Tankstelle und verschwand aber aus dem Sichtbereich der Überwachungskameras. Die Frau hatte nun große Angst die Tankstelle zu verlassen, weil sie vermutete, dass der 50-Jährige und sein 52-jähriger deutscher Fahrer ihr am Eingang für die Mitarbeiter auflauern würden. Die Polizei wurde daraufhin verständigt.



Nach Eintreffen der Polizeibeamten war dem 50-Jährigen bewusst, dass sie wegen ihm und seines Scherzes gekommen waren. Gegen 22 Uhr wurde bei dem 50-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,27 Promille gemessen. Es wurden Anzeigen wegen des Verdachtes der Bedrohung und der Beleidigung aufgenommen.



Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde den beiden Männern ein Hausverbot bis zum Ende des Jahres ausgesprochen.



