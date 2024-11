POL-NB: Kilometerlange Stromkabel vom Solarpark entwendet

Tützpatz (ots) -



Die Malchiner Beamten wurden am 04.11.2024 gegen 09:00 Uhr über einen Diebstahl auf einem Solarpark in der Ortschaft Tützpatz informiert.



In der Zeit vom Abend des 02.11.2024 bis zum Morgen des 04.11.2024 haben bislang unbekannte Täter 20 Kabeltrommeln mit jeweils 500 Meter langem, aufgerolltem Stromkabel mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 20 Tonnen von dem momentan noch in der Bauphase befindenden Solarpark entwendet. Hierzu nutzten die Täter vermutlich einen Radlader, der sich ebenfalls auf der Baustelle befand. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2.000 Euro.



Die Polizei bittet um mögliche Hinweise von Zeugen in dem Bereich, die sich mit sachdienlichen Hinweisen gerne bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 melden können.



