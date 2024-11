POL-HRO: Einbruch in Verteilerstation der Deutschen Post in Bützow

Landkreis Rostock/ Bützow (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es vermeintlich im Zeitraum vom 02.11. bis 04.11.2024 zu einem Einbruchsdiebstahl in die Verteilerstation der Deutschen Post in Bützow gekommen sein soll.



Wie den Angaben aus den eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, seien die Täter zunächst gewaltsam in das Objekt eingedrungen. Anhand der weiteren Erkenntnisse hätten die Täter mehrere Räumlichkeiten betreten, diverse Schränke durchsucht und auf dem Firmengelände ein Fahrzeug beschädigt. Augenscheinlich seien zudem diverse Postsendungen geöffnet worden. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse liegen keine Angaben zu möglicherweise entwendeten Gegenständen sowie entsprechenden Sachwerten vor. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden. Auch die Videoaufzeichnungen eines benachbarten Firmengeländes sind hierbei Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell