POL-NB: Einbruch in die Zulassungsstelle Neustrelitz

Am Morgen des 04.11.2024 wurde der Polizei in Neustrelitz ein Einbruch in die ortsansässige Zulassungsstelle des Landkreises in der Woldegker Chaussee gemeldet.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten die bislang unbekannten Täter durch Manipulation an der Eingangstür vergeblich in das Gebäude des Landkreises zu gelangen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters verschafften sie sich letztlich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Zulassungsstelle. Dort wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt vorgefunden. Weiterhin wurden aus einem Tresor offizielle amtliche Dokumente entwendet. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von mehr als 4.000 Euro.



Aufgrund der Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.



Der Tatzeitraum wird auf das vergangene Wochenende vom Nachmittag des 01.11.2024 bis zum Morgen des 04.11.2024 eingegrenzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe aus der Bevölkerung. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Tatgeschehen in der Woldegker Chaussee in Neustrelitz am vergangenen Wochenende melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580.



