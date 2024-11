POL-HRO: Hoher Schaden nach Einbruch in Stäbelower Einfamilienhaus im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/ Stäbelow (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im Zeitraum vom 04.11.2024 zwischen 06:45 Uhr und 15:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stäbelow nahe Rostock gekommen sein soll.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter gewaltsam den Zutritt zu dem durch mehrere Sicherheitstüren verschlossenen Haus verschafft und im Weiteren alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Das geschädigte Ehepaar wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Aufgrund des hohen Spurenaufkommens kam der Kriminaldauerdienst am Tatort zum Einsatz. Nach bisher vorliegenden Angaben der Geschädigten hätten die Täter u.a. Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.



Nach einer ersten Begutachtung wird der entstandene Gesamtschaden mit beinahe 60.000 Euro beziffert.



