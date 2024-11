POL-HRO: Kontrollen zu ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Vorfahrt und Vorrang´

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang". Die Maßnahmen sind Teil der Monatsaktion Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden den gesamten November andauern.



Die Einhaltung der Vorrang- und Vorfahrtsregeln ist ein zentrales Element der Verkehrssicherheit. Die Missachtung dieser Regeln gehört zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr und birgt hohe Risiken für alle Verkehrsteilnehmer. So ereigneten sich im Jahr 2023 in Mecklenburg-Vorpommern 1.025 Unfälle, bei denen die Vorfahrt/der Vorrang missachtet wurde.



Neben dem Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang" kontrolliert die Polizei auch den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Insbesondere die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung sowie das Sonntagsfahrverbot werden gezielt überprüft.



Die Kontrollen werden von den acht Polizeiinspektionen der beiden Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg über den gesamten Monat durchgeführt.



