POL-HRO: Gebäudebrand in Neu Rachow bei Teterow

Teterow (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 04.11. gegen 21:30 Uhr in

Neu Rachow bei Teterow zu einem Brand eines Holzschuppens. Das Feuer

breitete sich in der Folge auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus aus.

Durch eine aufmerksame Nachbarin konnten die Bewohner rechtzeitig

geweckt und aus dem Haus geholt werden. Die hinzugezogenen

Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Die beiden Doppelhaushälften

waren im Anschluss zunächst nicht mehr bewohnbar. Es wurden keine

Personen verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

100.000,- Euro.



Durch die Polizei wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

schweren Brandstiftung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden

durch die Kriminalpolizei übernommen.



Zur Brandbekämpfung waren die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren

Groß Roge, Teterow und Groß Wokern mit insgesamt zwölf Fahrzeugen im

Einsatz.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



