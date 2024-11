POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Abend, 04.11.2024, fand in der Hansestadt Rostock eine

durch den CSD Rostock e.V. angemeldete Versammlung zum Thema

"Zusammenhalten gegen Queerfeindlichkeit und Nazigewalt" statt. An

der Versammlung nahmen rund 1500 Personen teil. Die Versammlung sowie

der geplante Aufzug durch die Rostocker Innenstadt verlief friedlich

und störungsfrei. Während der durchgeführten Demonstration kam es zu

temporären Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und beim ÖPNV.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 20:00Uhr

vorliegenden Erkenntnisse.



