POL-HRO: Anhänger nach Diebstahl durch GPS-Ortung wiedergefunden

Zarrentin/Wittenburg (ots) -



Nachdem unbekannte Täter von Samstag auf Sonntag einen Anhänger in Zarrentin gestohlen haben, konnte das Fahrzeug am heutigen Tag geortet und in Wittenburg sichergestellt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde am Samstagmittag der zweiachsige Kippanhänger zusammen mit dem Zugfahrzeug auf einem Parkplatz in der Birkenallee in Zarrentin abgestellt. Am Sonntagvormittag fiel dem Fahrzeughalter das Fehlen des Anhängers auf, weshalb er die Polizei informierte. Im Rahmen der bisher geführten Ermittlungen konnte der entwendete Anhänger Montagmittag im Wittenburger Gewerbegebiet aufgefunden und dem Eigentümer unbeschadet übergeben werden. Ein am Anhänger verbauter GPS-Tracker führte die Beamten zum Abstellort. Die Polizei sicherste Spuren am Fahrzeug und ermittelt weiterhin wegen Diebstahls.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell