POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Warnemünde

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Nacht vom 31. Oktober zum 01. November 2024 zu einem Einbruch in Warnemünde gekommen sein soll.



Nach dem aktuellen Stand der laufenden Ermittlungen sollen sich die Täter zunächst unbefugt Zutritt in ein Hotel- und Veranstaltungsgebäude in der Seestraße in Warnemünde verschafft und eine größere Menge Bargeld aus einem Tresor entwendet haben. Der vermeintliche Tatzeitraum kann zwischen dem 31. Oktober gegen 22:20 Uhr und dem 01. November um 07:00 Uhr eingegrenzt werden.



Am Tatort kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.



Möglichweise haben Zeugen in der Nacht vom 31.10. zum 01.11.2024 Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein können. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



