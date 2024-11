POL-HRO: Vollsperrung der B105 nach Unfall ist aufgehoben

Neuburg (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es auf der B105 zu einem Verkehrsunfall, aufgrund dessen die Bundesstraße zwischen Neuburg und Nantro voll gesperrt werden musste.



Gegen 04:30 Uhr verlor der Fahrer der Sattelzugmaschine, offenbar aufgrund querenden Wildes, die Lenkgewalt über sein Fahrzeuggespann, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort kam die Fahrzeugkombination zum Stehen. Der 55-jährige, litauische Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 10.000 Euro.



Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die zuständige Straßenmeisterei hatte eine Umleitung eingerichtet.



Seit wenigen Minuten sind die Bergungsarbeiten beendet und die Vollsperrung konnte aufgehoben werden.



