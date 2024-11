POL-HRO: Unbekannte entwenden Wohnanhänger in Kritzow bei Wismar - Zeugen werden gesucht

Kritzow bei Wismar (ots) -



Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 03. November in Kritzow einen dort abgestellten Wohnanhänger entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar wurde der weiße Anhänger der Marke Hobby in der Zeit von 00:00 bis 08:00 Uhr des gestrigen Sonntags durch einen oder mehrere Unbekannte entwendet. Der Wohnanhänger, der zur Tatzeit ein amtliches Kennzeichen mit NWM-Kennung trug, war in der Straße Mühlenkamp abgestellt.



Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 55.000 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



