POL-NB: Erneuter Brand einer Ein-Raum-Wohnung

Neubrandenburg (ots) -



Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung: In der Einsteinstraße hat es Sonntagvormittag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Dieses Mal waren der Brand und die Folgemaßnahmen so, dass die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus unbewohnbar ist. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.



Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brands nicht in der Wohnung. Seine Katze konnte durch die Feuerwehr gerettet werden.



Nach ersten Erkenntnissen des Brandursachenermittlers soll es zwei mögliche Brandherde in der Wohnung geben.



Bereits am 28. Oktober hatte es einen kleinen Brand in der Wohnung gegeben, der jedoch schnell von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Damals war der Bewohner ebenfalls nicht da.



Zu weiteren Details rund um den aktuellen und auch den zurückliegenden Brand dauern die Ermittlungen gegenwärtig an.



Sollte jemand etwas Verdächtiges in der Einsteinstraße 23 gesehen oder gehört haben - und zwar am 28.10. zur Mittagszeit und am 03.11. zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr - wendet sich bitte an die Polizei unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell