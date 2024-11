POL-HRO: Verkehrseinschränkungen in Rostock aufgrund einer angemeldeten Versammlung

Rostock (ots) -



Für den heutigen Montag, 04.11.2024, wurde in Rostock eine Versammlung angemeldet, aufgrund derer es zwischen 17:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sowie der Innenstadt zu temporären Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen kann.



Die Versammlung beginnt auf dem Margaretenplatz und führt anschließend als Aufzug über den Barnstorfer Weg, Am Brinck, die Doberaner Straße und den Schröderplatz in die Lange Straße.



Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den genannten Bereich zu umfahren bzw. sich auf kurze Wartezeiten einzustellen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell