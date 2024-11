POL-NB: Falscher Blick, Axt gezückt

Demmin (ots) -



Ein Paar (40 und 43 Jahre alt) ist am Freitagnachmittag in Demmin für Einkäufe unterwegs gewesen. Auf Höhe des Schwanenteichs soll der 43-jährige Mann einen flüchtigen Blick zu drei Männern auf einer Bank geworfen haben. Alle drei waren sehr wahrscheinlich alkoholisiert. Einer aus diesem Trio fühlte sich scheinbar so provoziert, dass der das Paar beschimpfte und mit einer Axt bedrohte. Die hatte er auf seinem Rad deponiert und holte sie extra.



Das völlig verängstigte Paar lief weg und rief die Polizei. Die Männer saßen noch immer auf der Bank als die Polizisten eintrafen. Als Beschuldigter gilt ein 41-Jähriger, der der Polizei bekannt ist. Er hat vor Ort 1,54 Promille gepustet und bekam eine Gefährderansprache.



Gegen ihn wird von der Kripo nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.



Die Beteiligten sind Deutsche.



