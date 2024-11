POL-HRO: 91-jährige Fahrzeugführerin übersieht Radfahrer an Schweriner Kreuzung - Führerschein sichergestellt

Schwerin (ots) -



Die Kriminalpolizei hat im Zusammenhang eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung einer 91-jährigen PKW-Fahrerin sowie eines 14-jährigen Radfahrers u.a. die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Anhand der bisherigen Erkenntnisse habe die Fahrerin des Mercedes am 02.11.2024, gegen 11:10 Uhr, zunächst die Crivitzer Chaussee in Richtung Crivitz befahren, um im Weiteren an der Kreuzung Am Grünen Tal nach rechts abzubiegen. Hier hätte sie laut vorliegender Angaben den ihr entgegenkommenden 14-Jährigen übersehen. Ein Zusammenstoß wäre nicht zu verhindern gewesen. Trotz des folgenden Sturzes erlitt der junge Radfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen.



Im Zuge der Verkehrsunfallermittlungen stellten die alarmierten Polizeikräfte bei der 91-jährigen Schwerinerin sowohl körperliche, als auch kognitive Beeinträchtigungen fest. Aus diesem Grund wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Angaben zu potentiell entstandenen Sachschäden liegen indes nicht vor.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell