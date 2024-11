POL-HRO: Schwerinerin verursacht Unfall mit 2,09 Promille

Schwerin (ots) -



Mit einem Atemalkoholwert von 2,09 Promille verursachte eine 61-jährige Schwerinerin am Samstagabend einen Auffahrunfall im Stadtteil Lankow. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf der Möllner Straße an der Kreuzung zur Gadebuscher Straße.



Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 47-jähriger Fahrer eines Ford verkehrsbedingt an einer roten Ampel, als die 61-jährige Schwerinerin mit ihrem Fahrzeug, ebenfalls der Marke Ford, auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, der entstandene Schaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand die 61-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein der Beschuldigten sicher.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



