POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 53-Jährigen aus Stralsund

Der seit dem 24.10.2024, 14 Uhr, als vermisst gemeldete 53-jährige Stralsunder (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5893736) wurde nach einem Bürgerhinweis am 02.11.2024 gegen 16 Uhr leblos in Stralsund aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aktuell gibt es keine Hinweise für eine Fremdeinwirkung.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet um die Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten personenbezogenen Daten zu dem Mann.



