POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Schwerin-Lankow

In Schweriner Stadtteil Lankow kam die Polizei am Sonntagnachmittag, den 3. November, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus zum Einsatz. Eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Straße "Alte Bäckerei" erregte die Aufmerksamkeit von Nachbarn, die daraufhin die Polizei verständigten. Es ist noch unklar, ob und welche Gegenstände bei dem Einbruch gestohlen wurden.



Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Straße Alte Bäckerei bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.



