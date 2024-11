POL-HRO: Einbrüche in Geschäftsräume in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei ermittelt derzeit wegen Einbrüchen in mehrere Geschäftsräume, die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet verübt wurden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie Fenster einschlugen und gewaltsam in die Räumlichkeiten eindrangen.

In der Nacht zum 1. November wurde zunächst ein Restaurant in der Burgstraße Ziel eines Einbruchs. Am darauffolgenden Abend, in der Nacht zum 2. November, waren eine Wohlfahrtsorganisation in der Großen Wasserstraße sowie eine Bäckerei am Platz der Freiheit betroffen. Zudem versuchten die Täter in ein Friseurgeschäft in der Wittenburger Straße einzudringen, scheiterten jedoch. Die genaue Höhe der entstandenen Sachschäden sowie des entwendeten Diebesguts ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.



Die Polizei hat an allen Tatorten Spuren gesichert und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der genannten Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 mitzuteilen.



