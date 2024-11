POL-HRO: Diebe entwenden Verlegezange für Pflasterarbeiten von einer Baustelle in Tolzin im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/ Tolzin (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im Zeitraum vom 30.10. zum 01.11.2024 zu einem Diebstahl im Bereich einer Baustelle in der Ortslage Tolzin bei Glasewitz gekommen sein soll.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem abgesperrten Bereich verschafft und im Weiteren eine sogenannte Verlegezange für Pflasterarbeiten entwendet. Ein Verantwortlicher wurde am frühen Morgen des 01.11.2024 auf den Einbruch aufmerksam, als die Arbeiten vor Ort aufgenommen werden sollten.



Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 15.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell