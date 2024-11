POL-NB: Ein Dieb gestellt, zwei weitere geflohen

Burg Stargard (ots) -



Einem aufmerksamen Kunden sind am Freitagnachmittag drei Männer in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Stolte-Straße in Burg Stargard aufgefallen, die scheinbar Ware in ihre Rucksäcke und nicht in Einkaufswagen packten.



Der Zeuge sagte dem Personal Bescheid. Einer der drei mutmaßlichen Diebe konnte vor Ort von einer Mitarbeiterin aufgehalten werden, bis die Polizei kam. Bei dem Gestellten, der Waren im Wert von rund 20 Euro eingesteckt hatte, handelt es sich um einen 20-jährigen Syrer. Die anderen beiden Verdächtigen sind geflohen, konnten aber als ein 37-jähriger Marokkaner und ein 19-jähriger Tunesier identifiziert werden. Welcher Warenwert sich in ihren Rucksäcken befand ist unbekannt.



Gegen alle drei wird wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls ermittelt.



