POL-HRO: Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen im Rostocker Berufsverkehr

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen für erhebliche Behinderungen im Rostocker Berufsverkehr gesorgt. Die Kollision zwischen insgesamt drei Fahrzeugen ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Vorpommernbrücke in Fahrtrichtung A19.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen übersah der 59-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens beim Wechsel des Fahrstreifens einen neben ihm befindlichen Pkw, schob diesen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren, entgegenkommenden Fahrzeug. Die 37-Jährige Fahrerin des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Rostocker Klinikum gebracht.



Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Ein Fahrzeug war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit. Jeweils eine Spur in beide Fahrtrichtungen war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang obliegen der Rostocker Kriminalpolizei.



