POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der B96

Am 03.11.2024, gegen 20:38 Uhr teilte die 67-jährige, deutsche Fahrzeugführerin eines VW Transporters der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg via Notruf einen Verkehrsunfall mit.

Der Unfall habe sich gegen 20:15 Uhr auf der Bundestraße 96 kurz vor Fürstenberg/Havel aus Richtung Berlin kommend ereignet. Die Dame fuhr nach dem Zusammenstoß noch ca. 30 km bis zur Wohnanschrift in der Mecklenburger Seenplatte und verständigte von dort die Polizei. Zum Unfallgegner konnte sie keine genauen Angaben tätigen. Sie äußerte lediglich, dass sie einen LKW überholt und diesen dabei gestreift habe. Den entstandenen Sachschaden an ihrem PKW in Höhe von ca. 10.000,- EUR bemerkte sie erst an der Wohnanschrift.

Die Spuren am PKW der 67-Jährigen ergaben keine Hinweise zum Fahrzeug des Unfallgegners. Auch gingen bislang keine Meldungen eines beteiligten LKW-Fahrers ein.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.



