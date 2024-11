POL-NB: Mehrere Einbruchsdiebstähle im Bereich der Tribseer Vorstadt in Stralsund

Stralsund (ots) -



In der Nacht vom 02.11.2024 zum 03.11.2024 zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr ereigneten sich im Bereich Tribseer Vorstadt in Stralsund diverse Diebstahlshandlungen. Bisher unbekannte Täter hebelten die Haustüren von insgesamt 9 Gebäuden in der Baumschulenstraße, der Friedrich-List-Straße und der Rudolf-Breitscheid-Straße auf und verschafften sich nach bisherigem Kenntnisstand mit Gewalt Zutritt zu 23 Kellerverschlägen. In der Karl-Krull-Straße scheiterten die Täter augenscheinlich am Aufbruch der Hauseingangstür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.050 EUR.

Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge und E-Bikes, der Stehlschaden beläuft sich bisher auf ca. 3.618,- EUR.

Im Tribseer Damm wurden außerdem von einem im Hinterhof geparkten Pkw mit Fahrradträger 2 hochwertige E-Bikes entwendet, hierbei beläuft sich der Stehlschaden auf ca. 8.200 EUR. Eine Ortung, durch an den Fahrrädern angebrachter "AirTags", ergab, dass diese sich bereits im Raum Stettin (Polen) befinden.

Insgesamt wurden fünf Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gemäß § 244 StGB eröffnet. Ein Zusammenhang zwischen den gemeldeten Einbrüchen und dem Diebstahl im Tribseer Damm kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 0383312890624, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



