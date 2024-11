POL-HRO: ´Copper´ findet vermisste 83-Jährige

Details anzeigen Held der Nacht - Mantrailer ´Copper´ Held der Nacht - Mantrailer ´Copper´

Am 02.11.2024 um 18:01 Uhr wurde die Polizei Schwerin von der

Helios-Klinik Schwerin darüber informiert, dass eine 83-jährige

demente Frau, die dringend ärztlicher Behandlung bedarf, die

Notaufnahme unbemerkt verlassen hat. Die Polizei leitete im Bereich

des Klinikums intensive Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, dem

Polizeihubschrauber, einem Fährtenhund der Polizei sowie einem Boot

der Wasserschutzpolizei ein, welche nicht zum Auffinden der Person

führten.



So wurde weitere Unterstützung von der Feuerwehr, dem DRK (Drohne)

sowie der Rettungshundestaffel Nordelbe angefordert. Letztlich konnte

die Frau durch den Mantrailer "Copper" der Rettungshundestaffel um

04:26 Uhr, ca. 1km (Luftlinie) von der Notaufnahme entfernt,

aufgefunden werden. Die Frau war bei Bewusstsein, aber stark

unterkühlt.





