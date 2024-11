POL-HRO: Verdacht der schweren Brandstiftung in Rostock / Die Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 03.11.2024, gegen 05:30 Uhr, kam es in der Rostocker

Bar "B Sieben", Am Burgwall 7, zu einem Brand mit hohem Sachschaden.



Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Brandanschlag

aus. Laut Zeugenaussagen soll eine dunkel gekleidete, männliche

Person einen Gegenstand durch die Scheibe in das Objekt geworfen

haben. Anschließend sei es zum Brandausbruch gekommen.



Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei

evakuierten zunächst alle Hausbewohner des Mehrfamilienhauses.

Anschließend gelang es der Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers zu

verhindern. Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.



Gegenwärtig sichert der Kriminaldauerdienst Spuren am Tatort.



Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf

100.000 Euro. Die Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen

mittlerweile wieder betreten. Der Betrieb der Bar ist vorläufig

jedoch nicht möglich.



Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe:



Wer Hinweise zur Tat oder zu mutmaßlichen Tätern geben kann, wendet

sich bitte an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion

Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 1616 oder an jede andere

Polizeidienststelle.



Mirco Kurzhals und Isabel Wenzel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell