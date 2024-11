POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 77-Jähriger in Tribsees vermisst

Tribsees (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 77-jährigen Herrn aus Tribsees. Dieser hat sich am 02.11.2024, gegen 15:15 Uhr aus dem dortigen Seniorenheim in unbekannte Richtung entfernt. Er benötigt dringend medizinische Hilfe und ist nicht witterungsgerecht gekleidet.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche. Eine detaillierte Personenbeschreibung und ein Bild des Vermissten finden Sie unter https://is.gd/VhBAXv .



